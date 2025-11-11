Jerí anuncia gira nacional de tres meses para escuchar demandas regionales

El presidente iniciará hoy en Huánuco una serie de visitas a todas las regiones del país junto al gabinete ministerial. Jerí afirmó que su gobierno es descentralista y prometió no defraudar las expectativas de la población.

El presidente José Jerí Oré viajará hoy a Huánuco para comenzar una gira de tres meses por todas las regiones del país. El mandatario señaló que estos desplazamientos buscan conocer las demandas y expectativas de cada zona. Durante este periodo, todos los ministerios y el gobierno nacional se trasladarán a las distintas regiones para trabajar de manera descentralizada.

Consejo de Estado Regional

Jerí encabezó la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la I.E. Simón Bolívar, en Comas, donde anunció el programa. «Mañana en Huánuco, y por tres meses, vamos a iniciar una gira por todo el país. En tres meses debemos recorrer todas las regiones, todos los ministerios y todo el gobierno nacional se va a desplazar a cada una de las regiones», indicó.

En Huánuco liderará una nueva edición del Consejo de Estado Regional con participación de ministros. El presidente afirmó que su formación es descentralista y que considera fundamental escuchar las preocupaciones regionales.

Balance del estado de emergencia

El mandatario informó que en los próximos días anunciará los resultados del estado de emergencia. «A diferencia de meses anteriores hay muchos más cambios positivos y hay todavía cosas que solucionar, como en todo proceso. De la noche a la mañana las cosas no cambian, pero hay algo distinto, que esta vez sí hay un gobierno que esté al mando», expresó.

Jerí reconoció la expectativa ciudadana. «Existe una gran expectativa en la población y pueden estar seguros de que no los vamos a defraudar. Estamos trabajando y uno de los principales cambios que vale destacar es la disposición de todo el gobierno para actuar de manera conjunta», aseguró.

El presidente destacó medidas como el izamiento del Pabellón Nacional todos los lunes en entidades públicas para fortalecer la identidad nacional. Sobre la prohibición de dos personas en motocicletas, afirmó que «lo que interesa es que los que estén incómodos y fastidiados sean los delincuentes».

Jerí se reunió ayer con Rafael Ríos, titular de Sucamec, para analizar acciones de fiscalización y control de armas y municiones contra la criminalidad.