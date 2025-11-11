Gisela Valcárcel: vuelve a ‘tratar mal’ a reportero: “Si te da vergüenza, dime de dónde eres”

Un video difundido por el programa ‘ Amor y Fuego’ mostró el momento en que la presentadora trato prepotentemente a un reportero ante el interés de éste por conocer detalles del futuro de América Hoy

Señito nos hace recordar el día que intentó arrebatar la cámara a un fotógrafo de su revista Magaly Tv. La bochornosa situación ocurrió en el 2007.

«Se vuelve a salir el indio». La conductora Gisela Valcárcel vuelve acaparar la atención durante un evento público en Lima, y es que la ‘Señito’y un reportero del programa ‘Amor y fuego’ protagonizaron un tenso intercambio que rápidamente fue criticado en las redes sociales. La conductora, cuestionó insistentemente al periodista sobre el medio para el que trabajaba, tras recibir una serie de preguntas sobre sus nuevos proyectos y la continuidad del programa matutino ‘América hoy’.

De acuerdo con imágenes difundidas el 10 de noviembre en el espacio de espectáculos que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, el incidente tuvo lugar cuando la presentadora transitaba por la avenida Arequipa, luego de haber participado en un acto público relacionado con la presencia de una funcionaria del Ejecutivo. En el registro, se observa a Gisela Valcárcel manifestando incomodidad ante la insistencia del reportero por obtener declaraciones. “Perdóname, pero ya te respondí”, replicó la popular figura televisiva al intentar poner fin a la breve entrevista.

El episodio escaló en tensión cuando la conductora detuvo su marcha y se dirigió directamente al reportero. Las imágenes registradas muestran a Valcárcel diciéndole: “¿De dónde eres? Si te da vergüenza, dime de dónde eres”. Bastante tranquilo, el periodista respondió: “Soy de Willax”.

Tras este enfrentamiento, Gisela Valcárcel optó por acceder a responder algunas de las preguntas planteadas, aunque lo hizo de manera reservada y sin profundizar en los temas sensibles para la gestión de su productora, GV Producciones. El reportero consultó por el rumbo del magazine ‘América hoy’, un espacio que ha sido protagonista de rumores recientes en torno a su continuidad y tensiones internas en el canal América TV. Frente al cuestionamiento, Valcárcel afirmó: “No sé, no sé, ni lo he pensado (…) hoy día no voy a responder a eso, pero prometo que en dos semanas hablamos y ya está”.

Asimismo, consultada sobre si solucionó sus problemas internos con América Televisión, Gisela Valcárcel fue muy escueta al afirmar que de ese tema no iba a hablar. «Tú crees que de las que no te respondí (preguntas), ¿te voy a responder esa?», expresó la presentadora de 62 años.

La aptitud de la conductora de América fue posteriormente criticada por los conductores de Amor y fuego, espacio de la señal Willax TV, que cuestionaron el trato recibido por su colega. Los conductores calificaron la actitud de la expresentadora de ‘El gran show’ como “prepotente”.

Bochornoso show en 2007 contra reportero

Como se recuerda no es la primera vez que la popular ‘Señito’ tiene un enfrentamiento con un hombre de prensa. En el año 2007 Gisela Valcárcel atacó a un fotógrafo de la revista Magaly Tv , quien durante en un evento deportivo y público, quiso registrar algunas imágenes de ella junto a Javier Carmona, pero fue “impedido” por la “Señito”, quien se mostró visiblemente alterada.

“Carlos Guerrero, un fotógrafo, lo insultaste solo por el hecho de ser un empleado en mi revista. Lo humilló de una manera realmente cuestionable, baja, que habla de un alma oscura y sobre todo, de una mujer soberbia, totalmente envanecida por el poder”, comentó Magaly Medina antes de presentar el material audiovisual.

“Para los que todavía se creen ese cuento de que ella es auténtica, es humilde, que es así, no. Yo les voy a recordar un poquito de cuál es el verdadero rostro de Gisela Valcárcel. Toda la vida se creyó que era omnipoderosa toda su vida. Yo soy Gisela Valcárcel yo te doy de comer. ¿Se acuerdan de esas frases? Se las dijo a alguien de mi equipo”, expresó la conductora.

Las escenas exhibidas por Medina mostraron a Valcárcel enfrentando directamente al fotógrafo de la entonces revista Magaly Te Ve durante un evento deportivo, con frases que fueron tema de debate en los medios. La popular presentadora se dirigió al reportero con expresiones como: “No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible que estoy haciendo deporte”.

Durante el altercado, Valcárcel también aludió al trabajo del camarógrafo y a su condición pública: “Soy Gisela Valcárcel y me he ganado mi derecho y tú vas a vender este miércoles todo lo que puedes conmigo. Y cuando lleves un pan a la mesa, verás que es mío”.

El incidente se agravó mientras la conductora intentaba alejar al reportero del lugar, señalando: “Quiero que te vayas. Somos una familia como de repente tú no la tienes y tenemos todo el derecho a hacer deporte”.

Magaly Medina recuerda la vez que Gisela Valcárcel humilló a su camarógrafo

Las imágenes, recuperadas por Magaly Medina, reavivaron la polémica sobre episodios pasados de la televisión peruana y la tensa relación entre ambas figuras públicas. El recuento de Medina se produjo en un contexto de nuevo conflicto mediático, después de que Gisela Valcárcel asegurara que no le permitieron el ingreso a América TV y la televisora posteriormente negara ese impedimento