En riesgo liquidación de 3,500 trabajadores de Doe Run

A raíz de la exclusión de la firma Consultores A-1 por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el representante de la junta de acreedores laborales de Doe Run Perú, Luis Cuadrado Cárdenas denunció que la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del INDECOPI está afectando al proceso de la elección de un liquidador en perjuicio de 3500 acreedores laborales.

Cuadrado, afirma que los acreedores laborales esperan hace más de 14 años que el tema se resuelva y les paguen sus derechos ganados que asciende a 100 millones de dólares. El INDECOPI ha desestimado todos los recursos presentados por la Junta de acreedores hasta la fecha. De igual manera, afirma que la entidad estatal no ha permitido generar una Junta Única con los acreedores comerciales.

“La Junta de Acreedores, conformada por cinco sindicatos de la mina Cobriza, del Complejo Metalúrgico de La Oroya, está reclamando para que este asunto pueda definirse de una vez. Sin embargo, desde la Comisión de Procedimientos Concursales vienen dilatando el proceso tomándose los plazos de ley, que son 90 días, para estirar y minimizar los recursos que presentamos ante la entidad”, indicó el representante laboral.

Cabe aclarar que el liquidador de bolsa que elija el INDECOPI recibirá el 20% del fideicomiso, lo que perjudicaría a los acreedores laborales -en realidad miles de familias- representados por el Sr. Luis Cuadrado; y contrariamente, beneficiaría exclusivamente a Doe Run Cayman y Depósitos Químicos Mineros (DQM), en especial a este último, el cual está solicitando 16 millones de dólares para sus acreedores comerciales.

MALESTAR Y PROTESTAS. La situación genera incertidumbre y malestar entre los más de 3.500 trabajadores afectados y sus familias. Los dirigentes han señalado que, de persistir el actual escenario, no descartan la convocatoria a nuevas protestas o la adopción de protestas en la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya.