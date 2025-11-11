Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia por caso Odebrecht

La decisión del magistrado José Antonio Dias Toffoli bloquea evidencias e impide su uso en cooperación judicial con el Perú

Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes todas las pruebas obtenidas contra Nadine Heredia en las investigaciones relacionadas con la constructora Odebrecht. La decisión judicial también prohíbe que estas evidencias se utilicen en cualquier proceso de cooperación entre Brasil y Perú. La exprimera dama fue condenada a 15 años de prisión en territorio peruano, pero no cumple la sentencia tras recibir asilo diplomático en Brasil desde abril de este año.

El fallo del magistrado Dias Toffoli



El juez José Antonio Dias Toffoli, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal brasileño, emitió la resolución tras atender un pedido presentado por los abogados defensores de Heredia. La agencia EFE informó sobre este fallo que tiene repercusiones directas en el caso judicial que enfrenta la exprimera dama.

La medida del magistrado tiene un alcance contundente. No solamente anula las pruebas existentes, sino que impide de manera tajante su utilización en cualquier mecanismo de cooperación judicial con las autoridades del Perú. Esta prohibición cierra las puertas a que el material probatorio cuestionado pueda emplearse en futuros procedimientos legales entre ambos países.

Pruebas consideradas inutilizables



El fundamento central del fallo radica en la invalidación previa de evidencias provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day. Estas plataformas digitales fueron utilizadas por Odebrecht para registrar los pagos irregulares vinculados a sobornos en distintos países de la región.

Según argumentó Dias Toffoli, resulta imposible garantizar la autenticidad de estos datos ni tampoco la correcta cadena de custodia. Esta imposibilidad técnica y legal obliga a considerar estas pruebas como «imprestables» según la legislación brasileña. El término significa que carecen de validez jurídica y no pueden utilizarse en ningún proceso judicial.

Beneficio extendido a otros implicados



Esta decisión coloca a Nadine Heredia en la misma situación legal que su esposo, el expresidente Ollanta Humala. El magistrado Dias Toffoli ya había otorgado previamente este mismo beneficio al exmandatario, quien cumple condena de 15 años en el Perú. Otros implicados en casos derivados de la Operación Lava Jato también recibieron decisiones similares.

El fallo ordena específicamente al Ministerio de Justicia brasileño abstenerse de realizar cualquier acto de cooperación basado en estas pruebas para enviar al gobierno peruano. Esta instrucción judicial tiene consecuencias prácticas inmediatas en la relación de colaboración entre ambas naciones en materia de justicia.

Al bloquear el uso de estas evidencias en el ámbito de cooperación internacional, la decisión podría impedir una eventual extradición o detención de Heredia mientras permanezca en suelo brasileño. Este blindaje legal se suma al asilo diplomático que ya posee.

Contexto del asilo y la condena



Nadine Heredia se encuentra en Brasil desde abril pasado. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva le concedió asilo diplomático y fue trasladada a Brasilia mediante un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Esta decisión política generó tensiones diplomáticas entre Perú y Brasil.

Un tribunal peruano condenó a Heredia y Humala a 15 años de prisión por lavado de dinero. La sentencia se fundamentó en los supuestos aportes ilegales que Odebrecht habría realizado a sus campañas electorales de 2006 y 2011. Ambos procesados niegan los cargos.

Desde 2023, el magistrado Dias Toffoli ha anulado múltiples procedimientos de la Operación Lava Jato vinculados al acuerdo de cooperación firmado por Odebrecht. El juez sostiene que existen irregularidades en la forma como se obtuvieron las pruebas durante las investigaciones.