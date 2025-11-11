Convocan protesta en la JNJ para exigir retorno de Delia Espinoza a la Fiscalía de la Nación

Un grupo de ciudadanos, congregados en torno a la Coalición Ciudadana contra la Corrupción (Frente Callao Dignidad, Movimiento anticorrupción Tierra Santa, Movimiento por viviendas dignas) se desplazará a las afueras de la Junta Nacional de Justicia para demandar la inmediata reincorporación de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación tal como lo dispuso el juez Juan Fidel Torres Tasso del 9no juzgado constitucional de Lima. El Plantón se realizará el miércoles 12 de noviembre desde las 10 de la mañana en la sede de la JNJ en San Isidro.

La convocatoria se hace con el propósito de exigir que se cumpla el mandato del Juez Constitucional para que la fiscal suprema retorne a su cargo y se restituya su autoridad al frente del Ministerio Público.

El fiscal de la nación interino Tomas Gálvez Villegas fue denunciado por participar en una trama para conseguir su nombramiento por el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, según una revelación hecha por un ex consejero. En esta operación habría participado un prominente miembro de una organización política.

La Junta Nacional de Justicia suspendió por 6 meses a Delia Espinoza y la separó del cargo de Fiscal de la Nación, pero esta sanción fue revocada por el juez Torres Tasso a través de una medida cautelar considerando que la suspensión es producto de, lo que el juez denomina, un proceso disciplinario irregular seguido contra la Fiscal Suprema.

La iniciativa de la Coalición Ciudadana contra la Corrupción tiene lugar en momentos que el juez otorgó un plazo de dos días para que se concrete el retorno de Espinoza a la Fiscalía de la Nación.