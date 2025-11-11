Condenan a 35 años de cárcel contra sujeto que abusó sexualmente de una menor de edad en El Agustino

El procesado Luis Coras fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad por abusar sexualmente de una menor de edad en una vivienda de El Agustino y dejarla embarazada. Además, se le impuso el pago de 40 mil soles de reparación civil que deberá pagar a favor de la agraviada.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de El Agustino logró que se dicte una drástica sentencia contra Luis Coras por el delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años.

En juicio oral, el fiscal provincial Juan Pablo Marcelino Tantalean informó que el acusado cometió el delito en dos ocasiones, tras lo cual la menor resultó en estado de gestación.

El representante del Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas para acreditar la responsabilidad penal del acusado como la declaración de la menor agraviada en cámara Gesell, el testimonio de testigos y peritos, el certificado médico legal, y la evaluación psicológica de la víctima.