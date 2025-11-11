Ariana Orué: fotografías desmienten y demuestran que su asesor Renzo Basurco es su cuñado



A pesar de carecer con experiencia previa en el Estado, el joven recibe una remuneración de 10 mil soles mensuales.Pese a que la parlamentaria chalaca negó cualquier relación entre su asesor Renzo Basurco y Shirley Orué



Según el reportaje de ‘Cuarto Poder’ emitido el pasado fin de semana, la congresista Ariana Orué habría contratado como su asesor II a Renzo Nicolás Basurco Echandía, quien, de acuerdo con la investigación, mantendría una relación sentimental con Shirley Orué, hermana de la parlamentaria, revelando un posible conflicto de intereses en su despacho.



Aunque Orué negó inicialmente la información, el mismo programa periodístico presentó nuevas pruebas fotográficas que confirman el vínculo: las imágenes muestran a Basurco Echandía proponiéndole matrimonio a Shirley Orué. En el fondo de la escena se aprecia una decoración donde se lee: «nuestro compromiso».

El joven no registra experiencia previa en el Estado y gana mensualmente 10 mil soles como asesor II de Ariana Orué. La pareja, que ya estaría comprometida, fue protagonista de varias denuncias, siendo la más polémica el haber manejado en estado de ebriedad.



A pesar de los partes policiales donde se describe a ambos como una pareja, la congresista Orué aseguró que ellos no tendrían ningún vínculo. Sin embargo, en julio del presente año formaron la empresa Africa Producciones Perú S.A.C.

En la fotografía, que Cuarto poder difundió en exclusiva, se ve al asesor de rodillas, sosteniendo un anillo de compromiso frente a la hermana de la parlamentaria, en medio de una celebración decorada con un peluche, una torta y un cartel que dice: “Nuestro compromiso”. La imagen, difundida por las redes de el dominical, contradice directamente la versión que la legisladora brindó hace apenas unos días.

“Lo pueden vincular a mi hermana porque ya están entrando en campaña y van a distorsionar la información”, declaró Orué cuando fue consultada por la prensa. Pero la evidencia visual parece decir otra cosa. La congresista aseguró que su asesor “cumple con todos los requisitos del Congreso” y negó cualquier irregularidad en su contratación.

Las imágenes, sin embargo, no solo revelan una relación sentimental, sino que reavivan el debate sobre los límites éticos y los posibles conflictos de interés en los despachos congresales. Basurco, quien ocupa un puesto de asesor II con un sueldo de 10 mil soles, carece de experiencia previa en el Estado, según los registros revisados por el dominical.

EL VÍNCULO QUE NEGÓ ORUÉ

El último domingo, Cuarto Poder mostró que la legisladora utilizaba a uno de sus asesores como chofer personal para trasladarse a un gimnasio, durante horario laboral, en un vehículo con pase oficial del Congreso. Aquella denuncia derivó en una investigación interna, aunque Orué insistió en que todo se trataba de un ataque político.

El informe periodístico también destapó que Renzo Basurco ocupa el cargo de asesor II, pese a no contar con experiencia previa en el Estad y a tener un presunto vínculo afectivo con la hermana de la parlamentaria, Shirley Orué, el cual se ha hecho evidente en distintas situaciones, incluido un incidente en la vía pública registrado por la policía.

En 2021, ambos fueron intervenidos por la Policía tras una discusión en la vía pública, donde él admitió haber consumido alcohol y ella intentó arrebatar documentos a los agentes. Aquella intervención quedó consignada en un parte policial.

Consultada por la prensa, la congresista trató de minimizar los hechos y negó irregularidades en la contratación de Basurco, asegurando que cumple con los requisitos exigidos para su cargo.

“Cumple con todos los requisitos que el Congreso requiere. Él es profesional, está estudiando una maestría, tiene trayectoria profesional y es un cargo de confianza”, declaró Orué.

CONFLICTO DE INTERÉS

El pasado laboral del asesor tampoco pasa desapercibido. Antes de llegar al Congreso, Basurco había trabajado en serenazgo y en labores audiovisuales para una municipalidad distrital. Pese a esa limitada experiencia, fue contratado en el despacho de Orué en uno de los cargos mejor remunerados.

De acuerdo con el dominical, la pareja incluso figura como socia en una empresa llamada África Producciones Perú, dedicada a eventos y comunicación. La existencia de esta compañía refuerza los cuestionamientos sobre el posible conflicto de interés en la contratación del asesor.

La abogada penalista Cecilia Madrid advirtió en el reportaje que la situación podría acarrear consecuencias legales. “El que exista una vinculación con algún familiar de la congresista, quien es finalmente quien lo designa, puede llevar a un indicio de conflicto de interés que debió ser declarado tanto por esta persona como por la congresista”, sostuvo.