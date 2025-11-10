Stefano Peschiera comanda a la selección peruana de Vela en los Bolivarianos 2025

Stefano Peschiera, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, encabezará a la selección peruana de Vela que representará al país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. El destacado deportista liderará al equipo nacional en su intento por conquistar nuevas preseas en la Bahía de Paracas.

El certamen se disputará del 24 al 27 de noviembre, y contará con la participación de 14 veleristas peruanos, varios de ellos integrantes de los programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Los representantes nacionales competirán en las clases ILCA 6, ILCA 7, iQFoil, Sunfish y Snipe, modalidades que prometen emocionantes jornadas de competencia.

Peschiera, que participará en la categoría ILCA 7, buscará repetir su éxito internacional tras haber logrado el oro en Santa Marta 2017 y la plata en Trujillo 2013 y Valledupar 2022. Junto a él estará Renzo Sanguineti, mientras que en ILCA 6 competirán Caterina Romero y Florencia Chiarella, ambas del Programa Lima 2027 del IPD.

En iQFoil, los representantes peruanos serán Bartolomé de las Casas, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), y Felipe Pérez-Cartier. En la categoría Snipe, participarán las duplas mixtas Ismael Muelle y María Gracia Vegas, y Alessia Zavala junto a Alec Hughes, este último también integrante del PAD.

Finalmente, en la modalidad Sunfish masculino competirán Jean Paul de Trazegnies (PAD) y Piero Castañeda, mientras que en la rama femenina lo harán Adriana Barrón y Sophie Zimmermann, completando así el equipo nacional.