Selección Peruana arribó esta noche a Moscú y mañana irán a San Petersburgo para juego del miércoles ante Rusia

Se logró solucionar el inconveniente previo. La Selección Peruana arribó esta noche (hora peruana) a San Petersburgo, y con ello se mantiene el cronograma en relación a los partidos amistosos que sostendrá frente a Rusia (mañana 12) y con Chile el m artes 18 en Sochi, que en algún momento se barajó que podía tener cambios.

La delegación nacional, llegó a territorio ruso hoy lunes a las 8:00 p. m. (hora peruana) vía París, Estambul y destino final Moscú y mañana martes estarán en San Petersburgo. Tras superar el inconveniente del domingo en que no pudieron salir de Lima, debido a que el piloto del Air France, tuvo un problema de salud, se lograron coordinar la nueva conexión y se logró que llegaran a Rusia.

Para hoy, Manuel Barreto el técnico interino de la Selección, hará una última práctica con todos los seleccionados, y podrá definir la oncena titular, que afrontará este primer amistoso ante la Selección de Rusia. Pedro Gallese arrancaría en el arco, Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga en defensa, Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Távara en la volante; Kevin Quevedo y Alex Valera en la ofensiva, sería el que inicie.

Entre las nuevas apariciones en esta lista, sobresale Fabio Gruber, zaguero de 23 años de destacada actualidad con el Nuremberg de la Bundesliga 2-Alemania, donde es titular y uno de los capitanes. Seguramente Barreto lo hará ingresar en el partido de mañana, y quizás también al delantero Adrián Ugarriza, que viene de anotar dos goles por su equipo Hapoel FC de Israel.