Sánchez pidió a Lilia Paredes interceder ante Sheinbaum por asilo de Betssy Chávez

Roberto Sánchez viajó a México en octubre para reunirse con la ex primera dama, quien mantiene cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum. El legislador habría pedido intercesión ante la mandataria mexicana a favor de la ex primera ministra, que enfrenta juicio por el autogolpe de 2022.

El congresista Roberto Sánchez viajó a México entre el 8 y el 10 de octubre. Se habría reunido con Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, para gestionar el asilo político de Betssy Chávez. Según Hildebrandt en sus trece, el legislador pidió a Paredes interceder ante la presidenta Claudia Sheinbaum a favor de la ex primera ministra. Chávez enfrenta juicio por el fallido autogolpe de diciembre de 2022.

El vínculo con Sheinbaum

Paredes mantiene una relación cercana con la mandataria mexicana. Sheinbaum la ha defendido públicamente e incluso la invitó a su ceremonia de investidura en octubre de 2024. Fuentes del semanario señalan que este vínculo fue clave para la gestión del congresista.

Sánchez ya había intercedido por Chávez en septiembre. Intentó sin éxito que la contrataran como asesora después de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación.

La solicitud de asilo

Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, declaró al semanario que su clienta decidió pedir asilo convencida de que será condenada. «Estoy seguro de que la iban a condenar. Y eso confirma que Betssy ha hecho lo correcto», manifestó.

El Gobierno peruano no ha emitido el salvoconducto necesario para que Chávez abandone el país. El Ejecutivo anunció que propondrá ante la OEA modificar la Convención de Caracas de 1954. Argumenta que se ha tergiversado el derecho al asilo político.

Noblecilla aseguró que la Cancillería se resistirá a conceder el salvoconducto. Por eso su clienta permanecerá dentro de la residencia mexicana el tiempo necesario. Aun así, la Sala Penal Especial decidió continuar el juicio.

Los antecedentes

Lilia Paredes y sus hermanos están bajo investigación por presunta participación en una organización criminal. Según la denuncia, Pedro Castillo habría encabezado esta red para obtener sobornos y beneficios políticos durante su gobierno entre 2021 y 2022.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó un golpe de Estado. Fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México. Su esposa e hijos lograron refugiarse allí y posteriormente recibieron asilo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El expresidente permanece en prisión preventiva. Enfrenta acusaciones de rebelión, conspiración y corrupción. Perú mantiene tensiones diplomáticas con México por la concesión del asilo a Chávez. El país rompió relaciones diplomáticas tras acoger a Betssy Chávez .