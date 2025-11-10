Midis a través de Pensión 65 despliega “carritos y avioncitos pagadores” en 240 localidades alejadas de 16 departamentos del país

Conoce los puntos de pago que instalará el programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por disposición de la ministra Lesly Shica Seguil, inició un nuevo despliegue de “carritos y avioncitos pagadores” en 240 localidades alejadas de 16 departamentos del país, con la misión de que más de 55 400 usuarios cobren de manera segura su subvención económica bimestral de S/350.

La campaña nacional empezó este lunes, desde las 8:00 a. m. en el centro poblado Santa Lucia, en la provincia de Lampa (Puno), donde 222 adultos mayores se reunieron para retirar el soporte económico, que este 2025 se incrementó en S/100.

Este lunes, las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), conocidos como “carritos pagadores”, que llegan a las zonas más distantes del país, también instalaron sus módulos en otras seis comunidades distantes, como Paccaritambo (Cusco), Curasco (Apurímac), Yaquerana (Loreto), Madrigal (Arequipa), Nieva (Amazonas), y Parata (Puno).

En el caso de la región Loreto, las ETV llegan en la modalidad de «avioncitos pagadores» a los pueblos más alejados.

El jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 65, Gustavo Olivos, explicó que, a través de esta modalidad de cobro, los usuarios retiran sus S/350 de manera segura y dinamizarán la economía local, porque aprovechan el momento para comprar sus insumos de primera necesidad en los comercios de sus vecinos.

Asimismo, indicó que los distritos de Pilcuyo y Capachica, ubicados en el departamento de Puno, tienen más adultos mayores que cobran gracias a este despliegue, con 1463 y 1261, respectivamente.

Conoce los puntos de cobro

El programa del Midis informó que Puno registra 47 puntos de cobro, siendo la región con el mayor despliegue de ETV. La lista continúa con Loreto (21), Arequipa (19), Apurímac (18), Piura (16), La Libertad (14), Cajamarca (8), Huánuco (7), Ayacucho (6), Cusco (5), Amazonas (5), Moquegua (3), Lima (2), Lambayeque (1), Junín (1) y Áncash (1).

Cabe precisar que Pensión 65 facilitó un cronograma de toda la campaña de “carritos y avioncitos pagadores”, mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/47rwuMH.