Luis Ramos: “Pese a no estar ahora, siempre  voy a querer a ir a mi Selección”

Luis Ramos, goleador del América de Cali, se refirió a su ausencia en la convocatoria de la Selección Peruana y se mostró feliz por el buen momento que vive en el club colombiano, que está a un paso de clasificarse a los Cuadrangulares Finales de la Liga BetPlay, y luchar por llegar a la final de la Copa Colombia.

«Es una pregunta que quizá no puedo responder por algunos motivos. He visto muchas cosas que están saliendo y decirle a la gente de Perú, que uno siempre va a estar enfocado su Selección. Hoy en día salí al extranjero a dar lo mejor de mí, soy goleador de un club histórico en Colombia, y siempre voy a estar a disposición de mi Selección», remarcó Ramos.

Con 25 años, el artillero “escarlata” añadió: «Me costó mucho llegar a mi Selección, hoy en día quizá no pude estar, pero siempre voy a querer ir a mi Selección, y hoy me toca hacer las cosas de la mejor manera aquí».

Sobre el buen presente que vive, comentó: «Este partido es un golpe anímico muy bueno, para afrontar un partido contra el DIM en Medellín que sabemos que nos jugamos la permanencia entre los ocho clasificados».

Por último, el ex delantero de Cusco F.C., dijo: «Muy contento por el momento, no solo en lo personal, sino también en lo grupal. Ahora buscamos tratar de quedar entre los 8 y revertir el resultado ante Atlético Nacional».