Kelly Portalatino: pareja de congresista sentenciada por robo, registra visitas al Parlamento

Un reportaje de ‘Panorama’ revela que Aldahir Zevallos, con antecedentes criminales, pasa horas en el despacho de la congresista de Perú Libre en el Congreso.

Un reportaje dominical de Panorama reveló que Aldahir Nilton Zevallos Pachau, pareja sentimental de la congresista Kelly Portalatino, registra frecuentes ingresos al Parlamento y pasa varias horas dentro de su despacho, pese a no tener vínculo laboral formal con el Legislativo. El hecho adquiere mayor gravedad al conocerse que Zevallos fue sentenciado a prisión en 2017 por robo agravado, un antecedente que pone en entredicho la transparencia y seguridad dentro del hemiciclo.

De acuerdo con la investigación periodística, Zevallos Pachau, de 29 años, fue detenido junto a cuatro cómplices en 2017 por asaltar a un taxista en Huancayo. La víctima fue retenida en la maletera de su vehículo mientras era amenazada con un arma de fuego. Tras su captura, el Poder Judicial lo condenó a cinco años de prisión efectiva, pena que ya cumplió.

El sindicado como pareja sentimental de la parlamentaria fue detenido en 2017 en Huancayo, provincia de Junín, durante un operativo policial que permitió rescatar a un taxista retenido por varias horas en la maletera de su vehículo.

La intervención policial concluyó con la detención de Zevallos Pachau, quien incluso portaba un arma, junto a otros cómplices, todos procesados y sentenciados por robo agravado. El joven permaneció recluido varios años en un penal y, tras su liberación, mantuvo una relación sentimental pública con la parlamentaria.

De acuerdo al registro de visitas al que accedió el dominical, el exrecluso permanecía largas horas en la oficina de Portalatino sin vínculo contractual alguno con el Parlamento. En algunos casos, desde las diez y treinta y siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, repitiendo este patrón varios días de julio y agosto.

Parlamentaria dice es de su entera confianza

Inicialmente, al ser abordada por la prensa, la legisladora evitó reconocer que ingresaba a su despacho a una persona sentenciada. “¿Sentenciada de qué? Dígame usted, por favor», expresó previo a nombrarse al hombre en cuestión. “Es lamentable, ¿no? Esta es una reacción de estos mecanismos de la oposición“, expresó y defendió a su pareja.

“Nosotros no podemos juzgar a las personas, ¿por qué? Porque hay que darle oportunidades y no voy a negar ello. Sin embargo, hoy está ya en un espacio diferente y eso permite que muchos que han cometido errores puedan reivindicarse en la sociedad”, declaró y calificó el delito cometido por su pareja como “error humano”.

“Son errores humanos, como cualquier ser humano que comete errores en su juventud. Hay que tener pecho o fuerza para pechar los golpes políticos por parte de la oposición, ya que estamos en campaña electoral”, agregó.

Al ser interrogada sobre la naturaleza de estas visitas, la parlamentaria respondió: “Tengo la libertad de poder acceder a las personas de mi entera confianza” y se negó a dar mayores detalles: “No voy a responder más porque son temas de alta confianza de mi despacho. Ha cumplido su pena y, por lo tanto, usted no puede limitarlo”.

Exceso de Congresista

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, calificó de “un exceso de la congresista”. Desde su perspectiva, “en una empresa privada eso no sucedería, porque el dueño de la empresa le diría: ‘¿Qué hace acá esa persona que no trabaja?’”.

“»Estas personas, que han cometido un delito, pueden responder ante la justicia; sin embargo, su presencia genera un halo de incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en las instalaciones del Congreso. Representa un riesgo tanto para quienes se encuentran a su alrededor como para la propia institución, ya que no podemos prever lo que podría suceder. (…) Creo que la congresista está excediéndose en el uso que debería darse a un despacho que el Parlamento le asigna exclusivamente para sus funciones congresales», indica Cevasco al programa televisivo.