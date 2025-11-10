Jurado calificador de la ANC-PJ dio a conocer a los ganadores del concurso nacional Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional – Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025”

Jurado calificador de la ANC-PJ dio a conocer a los ganadores del...

Por tercer año consecutivo, se premia la excelencia en el desempeño contralor de las ODANC, reconociendo las mejores prácticas desarrolladas en todo el país.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través del jurado calificador del Concurso Nacional “Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional – Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025”, dio a conocer a los ganadores del certamen, que busca incentivar, premiar y difundir la excelencia en las actividades contraloras promovidas por las Oficinas Desconcentradas de Control (ODANC).

Categoría A: Acciones Efectivas de Prevención de Inconductas Funcionales. El primer lugar fue obtenido por la ODANC Amazonas, con el proyecto “Plan de ubicación geográfica de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Amazonas”, que alcanzó 91 puntos.

El segundo puesto correspondió a la ODANC Lima, con el “Programa de sensibilización y fortalecimiento ético a través de flyers emergentes incorporados al monitor de las PC de los jueces y servidores de la Corte Superior de Justicia de Lima”, con 85 puntos.

El tercer lugar fue para la ODANC Lambayeque, con el “Plan de descarga procesal ‘Justicia oportuna a favor de los más vulnerables’”, con 85 puntos.

Categoría B: Calidad en la Proyección de Resoluciones Disciplinarias. La ODANC Huancavelica obtuvo el primer lugar con el Expediente Administrativo N.º 283-2023 (62 puntos).

El segundo puesto fue alcanzado por la ODANC Tacna, con el Expediente Administrativo N.º 719-2023 (60 puntos).

El tercer lugar correspondió a la ODANC Puno, con el Expediente Administrativo N.º 428-2023 (59 puntos).

Categoría C: Atención de Calidad al Ciudadano. El primer lugar fue otorgado a la ODANC Lambayeque, por el “Módulo Descentralizado de atención de quejas de la ODANC sede Jaén”, con 92 puntos.

El segundo puesto lo obtuvo la ODANC Tumbes, con el proyecto “Justicia sin horario: ODANCBOT como motor de la modernización de la Defensoría del Usuario”, que alcanzó 89 puntos.

El tercer lugar recayó en la ODANC La Libertad, con “La queja móvil con acceso a la justicia”, que obtuvo 80 puntos.

Categoría D: Productividad del Despacho Contralor. En el Nivel I, la ODANC Tacna alcanzó el primer lugar con un puntaje final de 36,92, seguida por ODANC Moquegua (29,78) y ODANC Ventanilla (26,08).

En el Nivel II, la ODANC Cusco obtuvo el primer puesto con 28,37 puntos, mientras que la ODANC Lambayeque y la ODANC Junín ocuparon el segundo y tercer lugar con 21,97 y 18,12 puntos, respectivamente.

El jurado calificador estuvo conformado por los jueces superiores de control titulares David Quispe Salsavilca, Elizabeth Quispe Mamani y Luis Vega Rodríguez, quienes evaluaron las propuestas presentadas y proclamaron a los ganadores en las cuatro categorías establecidas en las bases del concurso, dejando constancia de los resultados oficiales en el acta correspondiente.

Cabe destacar que la ANC-PJ, jefaturada por Roberto Palacios Bran, organiza este concurso por tercer año consecutivo como parte de su compromiso institucional con la mejora continua, la transparencia y la innovación en el ejercicio del control funcional en el Poder Judicial. La entrega de reconocimientos será el 21 de noviembre en Lima.