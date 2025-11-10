José Jerí alcanza 55.9% de aprobación en su primer mes de gobierno

Una encuesta de CPI revela que el 55.9% respalda el desempeño de José Jerí y dos tercios quieren que complete el mandato hasta 2026

José Jerí cumplió un mes en la Presidencia de la República con la aprobación del 55.9% de los peruanos, según la última encuesta de CPI. El estudio también muestra que el 66.9% de la ciudadanía quiere que el mandatario por sucesión constitucional continúe en el cargo hasta julio de 2026. Solo el 27.2% desaprueba su gestión a nivel nacional, mientras que el 16.9% no precisó su opinión.

Aprobación regional con variaciones significativas

El respaldo a Jerí presenta diferencias marcadas entre regiones. En Lima y Callao alcanza el 58.6%, mientras que en el interior del país llega al 54.2%. La Costa y Sierra Norte registran el mayor nivel de aprobación con 61.6%, seguido por el Oriente con 62.3%. Las regiones con menor respaldo son la Sierra Centro y Sur, donde solo el 44.4% aprueba su trabajo. La Costa Sur también muestra cifras moderadas con 47.9% de aprobación.

Mayoría respalda continuidad hasta 2026

El 66.9% de los encuestados considera que Jerí debe permanecer en el cargo hasta que concluya el mandato constitucional. Esta cifra es más alta en Lima y Callao, donde el 71.8% respalda su continuidad. En el Oriente, el 71.6% también apoya que complete el periodo. El interior del país muestra un 64.0% a favor de la permanencia de Jerí. La Costa y Sierra Norte registran 66.4%, mientras que la Costa Sur llega al 67.0%. La Sierra Centro y Sur presenta el menor respaldo con 56.0%.

Solo el 23.3% de los ciudadanos considera que Jerí debe ser sustituido y que el Congreso debe nombrar a un nuevo presidente en su lugar.

Metodología del estudio

La encuesta de CPI se realizó entre el 3 y el 7 de noviembre mediante entrevistas presenciales en hogares a 1,200 personas de 18 a 70 años en zonas urbanas del país. El margen de error es de +/- 2.8% con un nivel de confianza del 95.5%.