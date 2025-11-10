Jefe de seguridad de ladrillera es asesinado a balazos en Puente Piedra

El crimen ocurrió en pleno día y en medio del estado de emergencia. La empresa exige acciones urgentes contra la delincuencia.

Carlos Flores, jefe de seguridad de Ladrillos Pirámide, fue asesinado este lunes tras un violento ataque armado en Puente Piedra, en el límite con Carabayllo. El crimen ocurrió a plena luz del día y en medio del estado de emergencia que rige en la zona. Según las autoridades, sicarios interceptaron el vehículo donde viajaba Flores y lo acribillaron. El trabajador murió en el lugar.

Un profesional respetado por su equipo

Ladrillos Pirámide emitió un comunicado donde lamenta profundamente lo ocurrido. La empresa recordó a Flores como un profesional comprometido y respetado por sus compañeros. «Carlos será siempre recordado por su compromiso, profesionalismo y la calidez humana con la que acompañó a todo nuestro equipo», señaló la compañía.

La organización expresó su solidaridad con la familia del trabajador. Además, anunció que brindará acompañamiento en este momento difícil. El asesinato ha generado consternación entre los trabajadores de la empresa y en la comunidad local.

Exigen frenar el avance criminal

La empresa rechazó categóricamente el crimen y exigió acciones correctivas inmediatas. «Como empresa repudiamos este tipo de actos. Lamentablemente, esta vez le ha tocado a un integrante de nuestra familia. Solicitamos que las autoridades actúen con urgencia para que la delincuencia deje de cobrarse vidas», indicó Ladrillos Pirámide.

Los vecinos de la zona advierten un incremento de hechos violentos en el distrito. El asesinato de Flores evidencia que ni el estado de emergencia ni las medidas actuales logran contener la ola criminal. La Policía Nacional realiza las diligencias para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.

La empresa cerró su comunicado con un mensaje de despedida: «Nos unimos a su familia en su dolor y despedimos con gratitud a un gran colaborador y amigo. Descanse en paz».