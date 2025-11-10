Ignacio Buse pasó a octavos de final del Challenger de Montevideo

El tenista peruano Ignacio Buse (110 ATP) se clasificó a los octavos de final del Challenger 100 de Montevideo tras vencer con claridad al kazajo Timofey Skatov (237 ATP) por 2-0 (6-3, 6-1) en un tiempo de 1 hora con 36 minutos. «Nacho» séptimo sembrado del cuadro, mostró una actuación sólida y dominante, y concretó 4 de las 11 oportunidades de quiebre que generó una victoria sin sobresaltos.

El triunfo tiene un valor especial, ya que “Nacho” había superado previamente a Skatov en Heilbronn, durante la semana en que conquistó su primer título Challenger. Con este resultado, Buse ratifica su gran momento y consolida su posición como una de las principales promesas del tenis sudamericano, destacando por su madurez competitiva y consistencia en el circuito.

Ahora, el peruano buscará su pase a los cuartos de final frente al ganador del duelo entre el español Jorda Sanchis (421 ATP) y el lituano Vilius Gaubas (133 ATP).