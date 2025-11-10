Identificó a delincuentes y ordenaron su muerte

De diez disparos fue asesinado el jefe patrimonial de la empresa ladrillera Pirámide, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), cuando manejaba su camioneta a pocos metros de su trabajo en Puente Piedra.

Según la información brindada por testigos a Diario Uno, el ataque fue perpetrado por dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Los delincuentes siguieron la camioneta blanca que manejaba la víctima en la Av. Vista Alegre, uno de ellos sacó el arma de la cintura y realizó los disparos.

El tiroteo comenzó una cuadra antes del punto donde se detuvo la camioneta muy cerca de la planta principal de la empresa Pirámide, a donde Flores Zegarra estaba por ingresar a trabajar.

LOS HABRIA IDENTIFICADO

Agentes de Homicidios llegaron al lugar. Tras revisar las imágenes de seguridad los agentes conversaron con los compañeros de trabajo de Flores Zegarra así como con los vigilantes de la ladrillera. Sin embargo trascendió que la víctima recibió información de un posible cobro de cupos a Pirámide por lo que tomó las medidas correspondientes.

“Queremos saber con que personas conversó últimamente y si tenía amenazas”, dijo un detective.

Para hoy se tiene previsto el interrogatorio en la Dirincri de un grupo de trabajadores así como familiares de la víctima.

ALGO MÁS

LAMENTAN FALLECIMIENTO. Por otro lado, la empresa Pirámide lamentó el fallecimiento de Flores Zegarra y expresó su repudio por el crimen.