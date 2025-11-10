I Congreso de la Industria Musical en el Perú analizará los problemas y oportunidades que enfrenta el sector actualmente

Tony Succar, Leslie Shaw, Los Mirlos, Julie Freundt y otros reconocidos participarán en evento organizado por SONIEM

El evento es gratuito y abierto a especialistas de la música, estudiantes, gestores culturales y para el público en general. Sólo deben inscribirse en el link https://bit.ly/4naZCw9

La Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) en coorganización con el Ministerio de Cultura realizará el I Congreso de la Industria Musical en el Perú – CIMP 2025 que se llevará a cabo este 18 y 19 de noviembre en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. El encuentro reunirá a expertos y académicos de universidades, gremios, artistas, sociedades de gestión colectiva y empresas del sector musical en el Perú, además de representantes del Estado.

El CIMP 2025 será un evento gratuito previa inscripción y con certificación (asistiendo ambos días), abierto para especialistas en el rubro de la música, estudiantes, gestores culturales y para el público en general interesado en el futuro de la música nacional. Podrán participar luego de inscribirse en el link https://bit.ly/4naZCw9 , que publica SONIEM en todas sus plataformas digitales.

Durante dos días se desarrollarán paneles de discusión, ponencias magistrales y conciertos. Se analizará los desafíos estructurales y oportunidades de desarrollo del sector musical peruano en un contexto de transformación digital y global. Además, de fortalecer el diálogo entre artistas, Estado, academia y sector privado, promoviendo la formalización, sostenibilidad e internacionalización de la música hecha en el Perú.

Entre los artistas que participarán como panelistas estarán la cantante Julie Freundt (Presidente del Consejo Directivo de SONIEM); Tony Succar (productor, compositor y percusionista peruano-estadounidense, con reconocida trayectoria internacional en la fusión de ritmos latinos); Jorge Rodríguez (fundador y líder de Los Mirlos, representante de la cumbia amazónica con presencia en escenarios internacionales); Leslie Shaw (cantautora y productora con trayectoria internacional en el pop y la música urbana que ha colaborado con artistas como Thalía y Farina bajo el sello Sony Music Latina), y otras figuras más que se irán confirmando en los próximos días.

Entre los temas que se tocarán están: Desafíos y oportunidades estratégicas para el futuro del sector musical en Perú, Desafíos de la música frente a la Inteligencia Artificial; Impacto del negocio de la música en la economía y cultura; Desafíos y oportunidades estratégicas para el futuro del sector musical en Perú; Legislación y Derechos de Propiedad Intelectual e Internacionalización de la música hecha en el Perú y, por último, Experiencias del artista peruano en el mercado internacional.

Como cierre de cada jornada, se realizarán presentaciones de artistas emergentes y consagrados, como Diosdado y Ruth Karina, ofreciendo un espectáculo gratuito que celebrará la diversidad sonora del Perú.

Información general

I Congreso de la Industria de la Música en el Perú – CIMP 2025

Modalidad: Presencial

Lugar: Auditorio Los Incas – Ministerio de Cultura del Perú

Fechas: 18 y 19 de noviembre de 2025

Certificación: Constancia de participación emitida por SONIEM

Público objetivo: Artistas, productores, académicos, gestores culturales, estudiantes y representantes del sector público y privado vinculados a la música.

Regístrate aquí:

Afiliados SONIEM → https://bit.ly/47yOm8i

Público general → https://bit.ly/4naZCw9

Evento gratuito con certificación de asistencia (asistiendo ambos días)

PRESENTACIÓN:

https://www.youtube.com/watch?v=Pey0GuyqWqE