Delincuentes abren fuego contra policías tras robar auto a pareja en Los Olivos

Los facinerosos habían asaltado a una pareja en Los Olivos y fueron interceptados cuando trasladaban objetos del vehículo robado. Más de 15 casquillos quedaron en la escena del enfrentamiento.

Un delincuente resultó herido y otro fue capturado tras enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional en el jirón Ascope, Cercado de Lima. Los facinerosos habían robado el auto de una pareja de esposos horas antes en Los Olivos. Las víctimas alertaron de inmediato a la policía, que rastreó el vehículo mediante GPS hasta la cuadra 5 del jirón Ascope.

Enfrentamiento armado durante la intervención

Los efectivos llegaron al lugar y encontraron a los ladrones trasladando objetos del auto robado hacia otro vehículo. Cuando los policías intentaron detenerlos, los delincuentes sacaron sus armas y dispararon contra los agentes. Se desató una balacera que terminó con uno de los malhechores herido y el otro reducido por los uniformados.

El herido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con estado de salud reservado. Su cómplice fue conducido a la comisaría de Monserrat para las investigaciones del caso. La policía recuperó el vehículo robado y lo puso a disposición de los propietarios.

Indicios de una red criminal más amplia

Peritos de criminalística llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. En la escena del enfrentamiento hallaron más de 15 casquillos de bala. Los expertos recogieron las evidencias balísticas para determinar la procedencia de las armas utilizadas en el ataque contra los policías.

Tanto el auto robado como el vehículo que usaban los delincuentes fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal. Los investigadores analizarán ambas unidades en busca de pistas sobre posibles delitos anteriores.

La Policía Nacional no descarta que los detenidos formen parte de una organización criminal dedicada al robo de autos en Lima. Las autoridades investigan si estos facinerosos tienen vínculos con otras bandas que operan en distintas zonas de la capital. El modus operandi y la reacción violenta sugieren que no se trata de delincuentes ocasionales.