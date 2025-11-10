Congresista Héctor Valer impulsa feria “Pescadería del Corazón” para llevar pescado a precios sociales

El congresista Héctor Valer Pinto, de la bancada de Somos Perú, organizó una feria denominada “Pescadería del Corazón”, que se llevó a cabo en la losa deportiva P, de la Urbanización Mariscal Cáceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho.



El evento -realizado en coordinación con el Produce y la municipalidad del referido distrito- contó con la presencia de su alcalde Jesús Maldonado, quien aprovechó el evento para destacar la labor del congresista Valer para poder conseguir presupuesto para combatir la inseguridad ciudadana.



“El congresista nos ha ayudado muchísimo para tener presupuesto para seguridad ciudadana. Yo se lo reconozco y se lo agradezco al congresista. Si el congresista no pecha en el Congreso para que nosotros podamos tener presupuesto para seguridad ciudadana…”, refirió el burgomaestre.



La feria organizada por el parlamentario Valer contó con casi una tonelada de pescados como pejerrey y lorna a precios accesibles para la comunidad. Asimismo, se ofreció una clase maestra de cocina, con los pescados que se ofertaron. Cabe precisar que también se llevaron conservas de atún, jurel y bonito.



“Me puse en contacto con el viceministro Jesús Barrientos y empezamos a implementar esto (Pescadería del Corazón) a nivel nacional. Se lanza hoy, desde San Juan de Lurigancho, como ejemplo de trabajo, como ejemplo de estar en el lugar donde el pueblo necesita y este programa no es de regalo, sino que abarata costos al 50 %”, comentó el congresista.