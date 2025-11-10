Congresista Ariana Orué: denuncian que usa a su trabajador de ‘lleva y trae’ al gimnasio y contratar en el Parlamento al socio de su hermana



Imágenes de Cuarto Poder muestran que la legisladora utilizó a su coordinador parlamentario para trasladarla al gimnasio y a su domicilio, pese a que ella aseguraba movilizarse por sus propios medios

“Cuarto Poder” también reveló que su coordinador parlamentario es utilizado como chofer para trasladarla a su gimnasio personal, en un vehículo con pase oficial.

Lacongresista Ariana Orué, de Podemos Perú, usa los recursos del Estado para mantenerse en forma.Un informe de Cuarto Poder reveló que la parlamentaria chalaca usó a su coordinador parlamentario como chofer personal para trasladarse a sus rutinas de ejercicio, en pleno horario laboral y en un vehículo con pase oficial. Mientras ella levantaba pesas, su trabajador la esperaba afuera, detenido en la calle, sin cumplir ni una sola función propia del cargo por el que se le paga con dinero público.

El dominical captó a la legisladora el último 6 de noviembre, a las 7:55 a.m., cuando subió a su camioneta frente a su vivienda, con Paredes como conductor.El trabajador parlamentario, quien percibe un sueldo de 3.100 soles, esperó a Orué frente al centro deportivo mientras consumía un snack. Posteriormente, la trasladó a su domicilio, donde se sumó personal de seguridad asignado a la parlamentaria.

Cinco minutos antes de las 10:00 horas, la comitiva partió hacia el Congreso, adonde la parlamentaria llegó tarde a la sesión plenaria. “Yo me voy al gimnasio por mis propios medios. Mis asesores siempre están en comisión. No me movilizan para ir al gimnasio”, dijo inicialmente cuando fue consultada por el dominical.

Sin embargo, minutos después, Orué admitió que su coordinador la había trasladado a una actividad ajena al Parlamento. “Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, afirmó.

El mismo dominical reveló que la congresista, quien ingresó en julio pasado como accesitaria del fallecido Enrique Wong, contrató a Nicolás Bazurco, socio de su hermana, como asesor II, con un sueldo mensual de 10.000 soles.

De acuerdo con un parte policial citado por el programa, Bazurco protagonizó en 2019 un incidente relacionado con exceso de alcohol y se presentó en esa ocasión como “pareja” de la pariente de la legisladora. El asesor también figura como socio de una empresa de eventos artísticos con Shirley Orué, quien se desmarcó del tema.

“Lo que puedo decir es que no estoy casada. La única que tiene que brindar información porque es figura pública es la congresista. Yo no puedo ventilar mi vida privada porque no soy figura pública”, dijo. Ninguno de los demás implicados brindó declaraciones.

En octubre de 2024, Orué hizo noticia al presentarse en el Palacio Legislativo con chaleco antibalas y revelar que es víctima de amenazas y seguimientos. Relató que, tras asumir funciones y fiscalizar a autoridades en el Callao, comenzaron las intimidaciones tanto hacia ella como hacia su entorno. Cuestionó la protección brindada por el Estado, al señalar que solo cuenta con vigilancia en su domicilio y permanece expuesta durante sus labores diarias.

La legisladora de 31 años, conocida como ‘La Chalaquita’, afirmó también que el coordinador (que gana S/.3600) «puede hacer lo que quiera fuera del horario laboral».

Contrata como asesor a novio de hermana



El caso no termina en el gimnasio. Otro miembro de su despacho, Renzo Nicolás Basurco, asesor II con sueldo de S/ 10 000 y sin experiencia previa en el Estado, aparece enlazado sentimentalmente con su hermana, Shirley Orué, con quien protagonizó incidentes en la vía pública.

De acuerdo con Cuarto Poder, el asesor fue intervenido en un vehículo del padre de la congresista. Basurco admitió consumo de alcohol mientras Shirley arrebató violentamente documentos al policía.

Hoy, él y la hermana de la congresista son socios de una empresa de eventos y publicidad creada este 2025.

Durante la entrevista, Ariana Orué hizo todo lo posible por esquivar el tema. Cada vez que se mencionaba la relación entre su hermana y su asesor, su incomodidad crecía. Cuando se le preguntó directamente si ambos eran pareja, lanzó una frase que dejó más sombras que certezas: “Ustedes no pueden averiguar”.

Tampoco quiso explicar por qué esa relación aparece consignada en múltiples partes policiales. Su única respuesta fue un evasivo “no lo sé”, pese a que los documentos detallan intervenciones, discusiones y hasta episodios de agresión registrados en comisarías.