Casemiro: “Necesitamos a Neymar en la Selección de Brasil”

Casemiro, volante brasileño, habló sobre su compatriota Neymar y señaló que si está bien, debe ser considerado para volver a la selección. «Cada uno hace lo que quiere dentro y fuera del campo. Mi estilo de vida es diferente, más reservado. Pero no podemos descartar a Neymar si está jugando bien. Si está en plena forma física y mental, es, sin duda, el mejor. Soy un gran admirador suyo como jugador».

Agregó: «Si tengo que sacrificarme en el campo para que él dé el pase final y marque el gol, lo haré. Neymar es irresistible para cualquiera, pero sabemos que tiene que estar en su mejor momento. Depende mucho de él saber qué hacer y qué no hacer, pero creo que lo necesitamos. Con su calidad, lo necesitamos».

«Conozco a Neymar desde los 12 años. Siempre ha sido un jugador excepcional. Puede decidir un partido en cualquier momento. Es un privilegio decir que jugué con Neymar. Es increíble. Y en mi día a día, conozco muy bien a su equipo y cómo trabaja. Todo lo que ha hecho por el fútbol no puede ser casualidad; no se llega a eso solo con talento, hay que tener trabajo y dedicación», consideró.