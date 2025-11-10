Banda de robacasas cayó tras persecución y choque en La Cachina Fashion

Operativo policial dejó tres efectivos heridos y cuatro delincuentes detenidos que operaban en distritos del cono este de Lima



Una operación conjunta entre la Policía Nacional y el serenazgo desarticuló a Los Zánganos del Cono, una banda especializada en robo de viviendas que operaba en Surco, La Molina y Miraflores. La captura en flagrancia ocurrió en el centro comercial La Cachina Fashion, donde los delincuentes intentaban vender objetos robados. El operativo dejó como saldo una suboficial policial y dos serenos heridos, además de la incautación de múltiples especies robadas y dos vehículos.

Persecución y choque violento



Los delincuentes fueron detectados cuando trasladaban objetos sustraídos de diversas viviendas hacia el emporio comercial. Al ser descubiertos, intentaron escapar abordando dos vehículos. La fuga terminó en un violento choque frontal con una camioneta de serenazgo.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, explicó los hechos. «Estos mismos sujetos habían llegado al punto (La Cachina Fashion) para ofertarlos. En flagrancia, los hemos intervenido. Han tratado de desviarse y lograr escapar, pero en un cruce un vehículo de Serenazgo los ha impactado», afirmó el oficial.

El impacto dejó herida a la suboficial tercera Lucila Vargas Guillén, quien trabaja en la Municipalidad de Lima. Dos agentes de serenazgo también resultaron lesionados y sus diagnósticos se encuentran en evaluación médica. Los delincuentes fueron finalmente reducidos por la policía.

El operativo terminó con tres serenos y una agente policial heridos. (Foto: Difusión)

Los detenidos y las evidencias



La policía identificó a los capturados como José Luis Cáceres Maraví (48), Mario Elio Espíritu Villanueva (41), Luis Enrique Puclla Alvarado (40) y Andrés Analida Uba Zamata (30). Los cuatro enfrentarán cargos por robo agravado, receptación, daños materiales y lesiones contra personal policial. También se les imputa delitos contra la salud pública, pues las autoridades hallaron droga de distintos tipos entre sus pertenencias, además de cinco municiones calibre 9 mm sin percutir.

Durante el operativo se recuperaron cinco televisores, cuatro teléfonos celulares y varios artefactos eléctricos robados. Los objetos fueron encontrados en el puesto número 23 del centro comercial, que ahora está siendo allanado por existir productos de dudosa procedencia. Las autoridades incautaron dos vehículos: un Hyundai de placa BMD-569 y un Kia de placa BH0-493.

Fuentes policiales confirmaron que dos de los detenidos habrían participado en un robo a vivienda ocurrido hace quince días en el mismo sector. Este dato refuerza las investigaciones sobre la continuidad delictiva del grupo y podría vincularlos con otros casos similares en la zona.