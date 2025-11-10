ADT de Tarma le ganó a Los Chankas de Andahuaylas 1-0 y peleará cupo a la Sudamericana

Dará pelea. ADT de Tarma le ganó 1-0 a Los Chankas de Andahuaylas y llegó a los 48 puntos en el Acumulado, igualado en el octavo lugar con Sport Huancayo, y en la última fecha se jugará el boleto para clasificar a la Copa Sudamericana, cuando visite a Comerciantes Unidos en Cutervo, mientras los andahuaylinos con 47 se la juegan ante campeón Universitario en casa. Se jugó en el Estadio Unión Tarma.

En un primer tiempo de acciones parejas, sobre el final llegaría la solitaria conquista. A los 45’ un jalón de Ederson Mogollón (recibió roja) a Gustavo Dulanto en el área es sancionado con penal para ADT por el árbitro Mike Palomino. El argentino Nazareno Bazán con reate al lado opuesto donde se lanzó el arquero Jairo Camacho y mandó el balón a la red.

En el complemento, ADT desaprovechó muchas ocasiones para aumentar en el marcador, y tuvo que sufrir en los últimos minutos el ataque de la visita, que tuvo una para anotar con un remate fuerte de que la saco al corner el arquero Carlos Grados. Al final los tarmeños se quedaron con los tres puntos, y peleará en la fecha final su ingreso a la Sudamericana.