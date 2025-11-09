Universitario y Alianza Lima quedaron 0-0 en primera final del Clausura de la Liga Femenina de Fútbol

En partido de ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina de Fútbol jugado en Campo Mar, Universitario de Deportes empató 0-0 ante Alianza Lima, y todo se definirá el próximo sábado 15 de noviembre, cuando desde las 3:00 p.m. se medirán ambos clásicos rivales en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en busca del título.

En el primer tiempo, las cremas intentaron adelantar las líneas buscando hacer daño pero con poca profundidad de cara al arco rival, a pesar del esfuerzo de la colombiana Catalina Usme. En el complemento, las íntimas tuvieron las situaciones más claras del partido, estrellando un balón en el travesaño. Alianza ganó el Apertura y se logra este Clausura, será campeón nacional, pero si la “U” lo obtiene, se jugaran dos partidos más para ver quién es el Campeón Nacional.