Sport Huancayo goleó a UTC 3-0 en Cajabamba y quedó a un paso de ir a Copa Sudamericana

Sport Huancayo goleó a UTC 3-0 de visitante en Cajabamba, por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el “Rojo Matador” depende de sí mismo para asegurar el boleto a la próxima Copa Sudamericana cuando enfrente a Cusco F.C. de local,, mientras que UTC se jugará la vida en Matute, en la última fecha, visitando a Alianza Lima, para salvarse del descenso.

Aunque Sport Huancayo erró un penal a los 18’ por acción de Sanguinetti, en el complemento lo resolvió a su favor con los tres goles conquistados por acción de Janio Posito con un doblete a los 50’ y 67’, mientras que Javier Sanguinetti se reivindicó anotando a los 77’ el tercero. El árbitro fue Daniel Ureta. En el otro partido, Alianza Atlético le ganó a Alianza Universidad 2-1, elenco que descendió a la Liga 2.