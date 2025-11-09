Selección Peruana no pudo viajar a Rusia para amistosos por cancelación de línea aérea

Mediante un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el vuelo que debía trasladar a la Selección Peruana hacia Rusia fue cancelado de manera unilateral por la aerolínea Air France, lo que obligó a la delegación nacional a permanecer un día más en Lima, y se gestiona una nueva salida. El viaje forma parte del itinerario de los amistosos que la ‘Blanquirroja’ disputará ante Chile y Rusia.

Además en el documento se detalla que la FPF agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos, sin embargo se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución.

La Selección Peruana tiene programado jugar este miércoles 12 de noviembre su primer encuentro amistoso en San Petersburgo ante Rusia. Seis días después (martes 18), ante Chile en Sochi. En caso los encuentros se aplacen o se mantengan, la FPF informará qué decisión se tomó.

La otra mala noticia es que fue desconvocado el delantero Joao Grimaldo que milita en FC Riga de Letonia, luego de hacerle los estudios médicos respectivos.