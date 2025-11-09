Música con alma de mujer: el fenómeno FEMVOX

En una escena musical donde la autenticidad vuelve a ser el mayor acto de rebeldía, FEMVOX irrumpe como una propuesta luminosa, sensible y profundamente artística. Nacida del encuentro entre Guibell Beaumont, Joan Uceda y Claudia García, tres artistas con trayectorias distintas pero un mismo pulso interior, la banda encarna la fuerza de lo femenino transformada en sonido, energía y emoción.

Más que un grupo, FEMVOX es una experiencia escénica. Su propuesta combina armonías vocales impecables, arreglos originales, humor, teatralidad y una complicidad genuina que traspasa el escenario. Cada presentación es una celebración de la música como lenguaje común, un viaje emocional que invita a reír, recordar, sentir y moverse.

Inspiradas en la nostalgia de los 80 y 90, pero con una mirada fresca y contemporánea, las FEMVOX logran conectar con distintas generaciones. Su espectáculo rescata lo mejor de la música en vivo: la entrega, la espontaneidad y el vínculo con el público. En tiempos de inmediatez digital, su propuesta devuelve valor al instante compartido, a la emoción auténtica, a la magia del aquí y ahora.

Detrás de cada acorde hay una historia de amistad, evolución y valentía. FEMVOX representa a las mujeres que se reinventan, que se sostienen entre sí, que encuentran en el arte un espacio de libertad. Su música no busca complacer, sino conectar —con la verdad, con la memoria, con el corazón.

FEMVOX no solo canta: cuenta, vibra y celebra. Y en cada escenario donde sus voces se cruzan, nace algo más grande que una canción: una declaración de vida.