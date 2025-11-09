Manchester City goleó al Liverpool 3-0 y quedó como escolta del lider Arsenal

Cerrando la Undécima Fecha de la Premier League, Manchester City goleó al Liverpool 3-0 en su feudo del Emirates Stadium, y este resultado le permitió ahora ser escoltas del puntero Arsenal a solo cuatro puntos de diferencia (22-26), sucediendo todo lo contrario con los “reds” que han quedado relegado al octavo puesto con solo 18 unidades, quedando de mostrado la irregular campaña en esta temporada 2025-2026.

Los goles de los dirigidos por Pep Guardiola, fueron anotados por el noruego Erling Haaland a los 29’ con golpe de cabeza, el español Nico a los 45’ y cerró el belga Jeremy Doku con un golazo e derecha a los 73’. Previamente a estos tres tantos, Haaland erró un penal a los 13’, que lo desvió el arquero georgiano Giotgi Mamardashvili.

Otros Resultados: Aston Villa 4 Bournemouth 0; Brentford 3 Newcastle 1; Crystal Palace 0 Brighton 0; Nottingham Forest 3 Leeds United 1. Principales Posiciones: Arsenal 26; Manchester City 22; Chelsea 20; Sunderland 19; Tottenham 18; Aston Villa 18; M0anchester United 18; Liverpool 18; Bournemouth 18.