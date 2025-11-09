Luis Ramos anotó en goleada de América de Cali a Unión Magdalena 3-0 por la Liga BetPlay

América de Cali sigue con su buen momento en la Liga Betplay 2025-II y este domingo goleó a Unión Magdalena en el Pascual Guerrero para consolidarse dentro de los ocho mejores del semestre.

Para el cuadro escarlata anotaron Tillman Palacios, Luis Ramos y Cristian Barrios. América es séptimo con 29 unidades y una diferencia de gol de +7.

En la primera parte, América no demoró en ponerse arriba en el marcador. Lo haría en el minuto 2 con Tillman Palacios que recibió un gran pase de José Cavadía y la mandó a guardar al palo más lejano del arquero Manuel Tasso.

Ya sobre el minuto 7, Unión tuvo la oportunidad de empatar en un penalti que cobró el árbitro y que erró Ricardo Márquez luego de intentar picársela al guardameta Jorge Soto.

Hacia el minuto 23, América aumentó la cuenta en el marcador en una acción en la que Tillman sacó un fuerte derechazo que atajó Tasso, pero dejó rebote y en la segunda jugada Luis Ramos la mandó al fondo de la red. Tres minutos después, los dirigidos por David González concretaron el 3-0 en una jugada en la que Andrés Roa se la filtró a Cristian Barrios y el extremo sacó un remate raso para vencer a Tasso.

Vale señalar que América jugará su último partido de la fase regular ante Medellín en el Atanasio Girardot mientras que Unión Magdalena se medirá a Fortaleza en su último juego en la A. (Fuente: Fútbol Red).