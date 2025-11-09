La Llama Bolivariana rumbo a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Desde la histórica Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, en Caracas, se encendió el Fuego Patrio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, símbolo de unión, hermandad y espíritu olímpico que recorre nuestras naciones.

La llama fue trasladada a la Plaza Bolívar, donde autoridades y atletas rindieron homenaje al Libertador, marcando el inicio del recorrido que la llevará hasta el Perú, sede de los Juegos que se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) organiza los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, en coordinación con la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP).

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, participó en la ceremonia junto a Franklin Cardillo, Ministro del Deporte de Venezuela; Carmen Meléndez, Alcaldesa de Caracas; María Soto, Presidenta del Comité Olímpico Venezolano; y Baltazar Medina, Presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).

“El Perú da fe de la extraordinaria amabilidad y el profesionalismo del pueblo venezolano. La Llama Bolivariana encarna la amistad, el respeto y la excelencia. El olimpismo es esperanza y el deporte, la herramienta para hacer realidad los sueños. ¡Nos vemos en Lima y Ayacucho 2025!”, expresó Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.