Gobierno impulsa fortalecimiento de identidad nacional con izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Bolívar

El titular del MIDAGRI, Vladimir Cuno, destacó que estas acciones buscan reforzar el respeto al orden y promoción de valores cívicos.

(Lima, 9 de noviembre de 2025).- En el marco del fortalecimiento de la identidad nacional y en cumplimiento del decreto aprobado por el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, participó en la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional y entonación del Himno del Perú, realizada en la Plaza Bolívar, del distrito de Pueblo Libre.

Durante la ceremonia, el ministro Cuno Salcedo destacó que estos actos simbólicos reflejan el compromiso del Estado por promover el respeto a los símbolos patrios y reafirmar la unidad entre los peruanos, en el marco de las disposiciones establecidas por el Ejecutivo durante el estado de emergencia.

Asimismo, resaltó que el fortalecimiento de los valores cívicos y el respeto a los emblemas nacionales son pilares fundamentales para consolidar la seguridad ciudadana y el sentido de pertenencia al país.

«El respeto a nuestros símbolos patrios es una expresión de unidad, pero también de disciplina y civismo, pilares fundamentales para una sociedad segura y solidaria», señaló el titular del MIDAGRI.

El acto cívico contó con la participación de la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello López, y del ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, además de autoridades locales.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la promoción del civismo, la identidad nacional y la preservación de los valores que unen a todos los peruanos.