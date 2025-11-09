El Gorrión de la Paz 2025: Ceremonia de entrega de Condecoración Internacional a personalidades distinguidas

La poeta Martha Morán, presidenta de la condecoración que también celebró el sábado 8 de noviembre un año más de vida, entregó las medallas del “Gorrión de la Paz” a distinguidas personalidades en mérito a las altas cualidades humanas y aporte profesional que contribuye en paz al desarrollo de los pueblos.



El sábado 8 de noviembre en una magna ceremonia, se llevó a cabo la condecoración «en mérito a las altas cualidades humanas y aporte profesional que contribuye en paz al desarrollo de los pueblos”, con la entrega de la medalla “Gorrión de la Paz”, un reconocimiento a la labor desarrollada de altas personalidades.

Con la presencia de autoridades y representantes de renombre, liderado por la poeta Martha Morán, presidenta de la condecoración, desde hace 10 años, la prestigiosa medalla ha sido otorgada a Gobernantes, diplomáticos, empresarios, científicos e intelectuales de los cinco Continentes.

Martha Morán poeta y fundadora de El Gorrión de la Paz y él Excelentísimo Sr.Herbert Nyqvist Cónsul de Finlandia, miembro de El Gorrión de la Paz, confirieron al Dr. Walter Mezzich Guerrero, médico cirujano en cardiología, tórax y hemodiálisis, por más de cinco décadas al servicio de los pacientes con marcada ética y al Sr. Ronald Portocarrero Celis, experto en Marketing, Publicidad y Periodista , corresponsal Extranjero, asistieron a este importante suceso cuerpo médico, familiares, amigos y medios de comunicación.

La fundadora Martha Morán Salazar organizó la ceremonia de entrega de El Gorrión de la Paz 2025, condecoración internacional creada, patentado por nuestra poeta peruana Martha Morán, ante Indecopi con Partida Registral Nº 00251/2007 el 26 de febrero del 2007, que busca reconocer las altas cualidades humanas y aporte profesional de hombres y mujeres, que contribuyen en paz al desarrollo de los pueblos.

En esta importante ceremonia se entonaron el Himno Nacional de Finlandia y de Perú, conto con la participación del Excelentísimo Sr.Herbert Nyqvist Cónsul de Finlandia, miembro de El Gorrión de la Paz y Morán; quienes confirieron al Dr. Walter Mezzich Guerrero, médico cirujano en cardiología, tórax y hemodiálisis, por más de cinco décadas al servicio de los pacientes con marcada ética y al Sr. Ronald Portocarrero Celis, experto en Marketing, Publicidad y Periodista , corresponsal Extranjero, asistieron a este importante suceso cuerpo médico, familiares, amigos y medios de comunicación.