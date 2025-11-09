Boca Juniors le ganó a Ríver Plate 2-0 y se llevó el Superclásico de Argentina

La fiesta fue completa en la “Bombonera”. Boca Juniors derrotó a River Plate 2-0, en una nueva versión del Superclásico de Argentina. Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Merentiel, marcaron los goles del triunfo para el local, y con este resultado aseguraron un lugar en la Copa Libertadores del próximo año. Fue por la fecha 15 del Clausura.

En los 45’ iniciales hubo casi nulas llegadas a los pórticos de Agustín Marchesín y Franco Armani, y solo a los 45’ una avance en profundidad de Boca, le permitió a Ezequiel Zeballos sacar un remate por bajo fuerte que bloqueó en primea instancia Armani, pero el rebote llegó otra vez a la posición del “Changuito” que la mandó al fondo y darle el 1-0 parcial en favor de los locales.

En el reinicio cuando se jugaban los 47’, fue el uruguayo Miguel Merentiel que volvió a hundir el balón en la redes “millonarias”, para ampliar la diferencia 2-0, duro golpe para los jugadores de River Plate, quiénes no pudieron recuperarse y debieron morder otra vez el polvo de la derrota. Todo lo contrario en Boca Juniors que no solo festejaron ganarle a su clásico rival, sino que el objetivo de estar en la Libertadores se cumplió.

ALINEACIONES

BOCA JUNIORS: Marchesín; Barinaga; Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes (Belmonte), Delgado, Palacios (Herrera), Zeballos (Zenón); Giménez y Merentiel (Braida). DT: C. Ubeda.

RÍVER PLATE: Armani; Martínez, Diaz, Rivero (Quintero); Montiel, Castaño (Galoppo), Portillo,, Meza (Galarza), Acuña; Driussi (Borja) y Salas. DT: M. Gallardo.

ÁRBITRO: Nicolás Ramírez

ESCENARIO: Estadio “La Bombonera”