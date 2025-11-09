Barcelona goleó al Celta 4-2 y quedó a tres puntos del líder de la Liga Real Madrid

La Liga de España se puso interesante, luego de que se acortó distancias entre el líder Real Madrid y su escolta F.C. Barcelona. Los merengues no pasaron de un empate 0-0 en su visita al Rayo Vallecano en Vallecas, mientras los “catalanes” fueron a Vigo y golearon a Celta 4-2, y con ello solo los separa tres puntos (31-28) al jugarse la fecha doce.

Muy temprano en Vallecas, Real Madrid encontró férrea resistencia en el Tayo Vallecano, y no pudo imponerse su mejor juego individual y colectivo, debiendo conformarse con repartirse los puntos, e incluso pudo irse con las manos vacías, ya que el local erró dos claras ocasiones de gol.

Horas más tarde, en un partido de muchos goles, F.C. Barcelona logró imponerse ante un corajudo Celta que vendió cara su derrota. Un “triplete” del polaco Roberto Lewandoski (10’ de penal, 37’ y 74’) y uno de Lamine Yamal (45’) le dieron los goles a los visitantes, descontando Carreira (11’) y Borja Iglesias (43’).