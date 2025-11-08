Sunderland frenó la racha ganadora del líder de la Premier League Arsenal empatando 2-2

El líder Arsenal tropezó en el Stadium of Light y vio frenada su racha de diez triunfos consecutivos tras empatar 2-2 ante un valiente Sunderland. En un partido vibrante y con final dramático, los de Mikel Arteta dominaron durante buena parte del encuentro, pero no supieron cerrar el resultado. Saka y Trossard firmaron los goles de los ‘gunners’ a los 54’ y 74’, mientras que Ballard (36’) y Brobbey, en el descuento (94’), hicieron estallar a un estadio que volvió a creer en la épica.

Los dirigidos por Mikel Arteta habían completado sus últimos ocho partidos ganando y dejando su portería a cero. Sin embargo, en el Stadium of Light, a los 36’, Ballard rompió el récord clavando un derechazo que batió al arquero David Raya. El último equipo que había conseguido anotarle un gol al Arsenal fue el Newcastle el pasado 28 de setiembre, partido que ganaron los ‘gunners’ 1-2. Curiosamente, el Newcastle es el máximo rival del Sunderland.

Por su parte Chelsea jugando de local en Stamford Bridge superó al Wolves 3-0, con anotaciones de Malo Gusto a los 51’, el brasileño Joao Pedro a los 65’ y el portugués Pedro Neto a los 73’. Este resultado le permitió a los “blues” quedar momentáneamente de segundos con 20 unidades.

Otros Resultados: Tottenham 2 Manchester United 2; Everton 2 Fulham 0; West Ham 3 Burnley 2. Partidos del Domingo: Brentford-Newcastle; Aston Villa-Bournemouth; Crystal Palace-Brighton; Nottingham Forest-Leeds United; Manchester City-Liverpool.

Principales Posiciones: Arsenal 26; Chelsea 20; Manchester City 19; Sunderland 19; Tottenham 18; Liverpool 18; Bournemouth 18.