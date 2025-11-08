Selección Peruana viaja el domingo para sus compromisos ante Rusia y Chile

Con la ilusión de hacer buenos partidos ante sus similares de Rusia y Chile, este domingo, viajará parte de la Selección Peruana con destino a Rusia, previa escala en Turquía, bajo la batuta del entrenador Manuel Barreto. La delegación la conforman los jugadores que actúan en el medio local, a los cuales se suma Pedro Gallese, que desde hace días llegó a Lima, tras culminar su vínculo contractual con el Orlando City de la MLS.

La práctica sabatina, comenzó con trabajos en el gimnasio y ejercicios de estiramiento, enfocados en la recuperación muscular tras los últimos días de carga. Posteriormente, el grupo de jugadores se trasladaron al campo para realizar trabajos con balón, en los que se priorizó la posesión, la presión alta y la definición frente al arco.

Por su parte, los arqueros, bajo la supervisión del preparador Salomón Libman, realizaron ejercicios específicos de reflejos y disparos a corta distancia. En esta sesión destacaron Pedro Gallese, Diego Enríquez y Ángel de la Cruz, quienes mostraron buena respuesta y coordinación bajo los tres palos.

Cabe señalar que la delegación nacional viajará hoy domingo rumbo a Europa, donde se unirán otros jugadores convocados como Adrián Ugarriza, Yordy Reyna, Marcos López, Fabio Gruber, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Philipp Eisele y Francesco Andrealli, completando así el grupo que afrontará ambos compromisos amistosos.