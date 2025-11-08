Partido que ganaba Ayacucho a Comerciantes Unidos 1-0 fue suspendido por arrojo de piedra a árbitro asistente

Cuando se jugaban los 92’ una segunda piedra que le cayó al árbitro asistente Abraham Loayza desde la tribuna de oriente, originó que el árbitro Diego Haro suspendiera el partido que Ayacucho F.C. le ganaba a Comerciantes Unidos 1-0, y será la Comisión de Justicia de la Liga 1, la que determinará cómo queda este partido, el cual involucra a dos equipos que buscan salvarse del descenso.

Ya en el primer tiempo otro objeto que le cayó al otro árbitro asistente Coti Carrera, fue tomado como advertencia por Haro que a la próxima pedrada suspendía el partido, lo cual ocurrió. El único gol del compromiso lo anoto el argentino Franco Caballero a los 57’. Ayacucho F.C. estaría sumando 32 puntos en el Acumulado y Comerciantes se quedaría en 33.