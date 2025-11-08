«Macross Plus»: una obra maestra de la animación japonesa llega a los cines peruanos

Éxito en Chile, México y Argentina, la icónica película de ciencia ficción llega a Perú en su versión remasterizada por el 30 aniversario.



Considerada una obra precursora en el uso del 3D y la animación digital, “Macross Plus” se proyectará del 13 al 16 de noviembre en cines Cineplanet, gracias a Arcade Media.

“Macross Plus”, una de las películas más emblemáticas de la animación japonesa, llega por primera vez a los cines peruanos para celebrar su 30 aniversario en versión remasterizada. Dirigida por Shōji Kawamori, reconocido creador de The Super Dimensión Fortress Macross y colaborador en títulos como Transformers, Ghost in the Shell y Cowboy Bebop, la cinta es considerada un punto de inflexión en la historia del anime, tanto por su técnica visual como por su profundidad narrativa.

La película nos transporta al año 2040, tres décadas después de una gran guerra entre humanos y Zentradi. En medio de una aparente paz, dos pilotos de élite —Isamu Dyson y Guld Goa Bowman— compiten en un peligroso proyecto militar, mientras reviven viejos conflictos personales y emocionales. Con música de la reconocida compositora Yoko Kanno (Cowboy Bebop, Wolf’s Rain), Macross Plus combina acción, drama, romance y ciencia ficción en una experiencia cinematográfica que sigue siendo tan vigente como innovadora.

Estrenada originalmente en 1995, Macross Plus fue una producción pionera al integrar gráficos 3D por computadora con animación tradicional, abriendo el camino a una nueva era en el anime. Su tono maduro, su exploración del vínculo entre humanidad y tecnología, y su espectacular banda sonora la consolidaron como una de las obras más influyentes de las últimas tres décadas. Hoy, sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos del género.

El éxito del filme en Chile, México y Argentina, donde ha sido recientemente reestrenado con gran acogida, anticipa una entusiasta recepción en el público peruano. La saga Macross —reconocida por sus tres pilares: mechas, música y amor— ha trascendido fronteras y se mantiene como una de las franquicias más queridas del anime clásico.

El estreno en Perú se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en cines Cineplanet, en una proyección exclusiva organizada por Arcade Media. Esta es la oportunidad perfecta para los verdaderos amantes del anime de revivir en pantalla grande una de las joyas más importantes de la animación japonesa contemporánea.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vnj54RewWPwPre venta: https://www.cineplanet.com.pe/peliculas/macross-plus-movie-edition