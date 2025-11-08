Juan Pablo II obtuvo vital triunfo ante Atlético Grau por 3-1 y vusca salvarse del descenso

Volvió a la victoria. Juan Pablo II venció a Atlético Grau de Piura 3-1 en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape, y ello le permite sumar 33 puntos y buscará en la fecha final lograr salvarse del descenso, en una definición de infarto, pues carios equipos están comprometidos. El árbitro fue Jesús Cartagena.

Los goles del cuadro “amarillo” fueron anotados por el uruguayo Cristhian Tizón con un doblete a los 43’ y 68’, mientras su compatriota Mauricio Affonso logró el otro gol de penal a los 39’. El descuento lo consiguió el argentino Neri Bandeira a los 56’.Además con esta victoria de Juan Pablo II, confirmó el descenso de Alianza Universidad de Huánuco.