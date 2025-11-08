Dirigente vecinal denuncia a 7 policías de la Dirincri y Dinoes por robo de S/500 mil durante operativo en Huacho



 Dirigente vecinal señala que ejecutaron intervención sin orden judicial ni fiscal, con pasamontañas y vehículos con placas falsas

 Caso ha sido denunciado ante Inspectoría General de la PNP y el Ministerio Público

El presidente de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan, José Muchaipiña Arredondo, denunció ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, a siete agentes de la División de Investigación de Robos (DIRINCRI–PNP) y personal de DINOES – GRECCO, a quienes acusa de haber sustraído S/500,000 en efectivo y joyas durante un operativo irregular ejecutado en su vivienda, ubicada en el kilómetro 115 de la Panamericana Norte, en Huacho

Según el dirigente, el operativo se realizó aproximadamente a las 5:30 de la mañana del 01 del presente mes, sin orden judicial ni presencia del Ministerio Público, y los efectivos policiales ingresaron al inmueble, cubiertos con pasamontañas, rompiendo el portón principal y escalando un muro de seis metros, para luego registrar los ambientes sin testigos ni acta de intervención.

Sostuvo que durante la incursión desaparecieron S/500 mil y objetos de valor, así como una cámara de seguridad que registraba el operativo. Entre los policías denunciados figuran S3 Julio Montañez Castro, S1 Giancarlo Quispe Ramos, S3 Yenner Flores Gallardo, S3 Renato Arce Navarrete, S3 Carlos Aro Huamán, S3 José Meza Zelada y S3 Flores Gallardo Yáñez.



“Entraron encapuchados, rompieron el portón y se llevaron el dinero y mis cosas. Decían que buscaban sicarios, pero lo único que hicieron fue robarme”, señaló Muchaipiña Arredondo en el documento presentado ante Inspectoría General.

En su denuncia, el dirigente acusa a los policías de haber incurrido en infracciones muy graves, entre ellas el uso indebido de bienes del Estado (vehículos con placas ocultas o falsas), omitir informar infracciones graves, contravenir los procedimientos operativos establecidos, abuso de funciones, atentando contra la libertad personal y el patrimonio privado.

El documento incluye videos y fotografías en los que se observarían camionetas sin placa y agentes con pasamontañas. En uno de los audios entregados a Inspectoría, se escucha a un policía preguntar por el denunciante con amenazas directas: “¿Dónde está Muchaipiña?… te vamos a levantar y te vamos a sembrar”.

El abogado Jorge Raúl Borja Rueda, representante legal de Muchaipiña Arredondo, confirmó que la denuncia penal fue remitida también al Ministerio Público de Huaura, para que se inicie investigación por robo agravado, violación de domicilio, abuso de autoridad y peculado.