Colorida clausura de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025

✓ Más de 3.4 millones de estudiantes en todo el país compitieron en 20 disciplinas. La etapa Nacional se realizó en Lima

¡El deporte escolar une corazones! Centenares de jóvenes con sus docentes y padres de familia participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) organizados por el Ministerio de Educación (Minedu), que este año logró la participación de más de 3.4 millones de estudiantes de todas las regiones del país.

Al Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja, acudieron las delegaciones de escolares para participar en el acto de reconocimiento a los ganadores en 11 disciplinas deportivas que incluye una categoría paradeportiva, como ajedrez, gimnasia, judo, fútbol, vóley, básquet, etc. Los capitanes de los equipos vencedores recibieron sus respectivos trofeos.

La directora de Educación Física del Minedu, Mayra Valdivia, en representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa, felicitó a todos los escolares que participaron en todas las etapas de los JEDPA 2025 y afirmó que la competencia deportiva escolar es una política pública y un semillero de deportistas.

Finalmente, el Minedu resaltó las gestiones realizadas en las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local en las primeras etapas de la competencia e invitó a la comunidad educativa nacional a fortalecer el apoyo a los deportistas y paradeportistas con miras a los JEDPA 2026.