Bayern Múnich salvó el empate en final ante el Union Berlín que quedó 2-2 y sigue de líder

Por la décima fecha de la Bundesliga, el líder Bayern Múnich puso fin a su inmaculada racha de 16 triunfos seguidos, al empatar de visita ante Unión Berlín 2-2, pese a un golazo extraordinario del colombiano Luis Díaz. El RB Leipzig, por su parte, ha perdido en casa del Hoffenheim 3-1. y el Borussia Dortmund no supo aprovechar su tropiezo y encajó un empate en el último minuto en el campo del Hamburgo 1-1.

Tras un gol anulado a Ilyas Ansah por fuera de juego, Danilho Doekhi (27′) adelantó al Unión Berlín. Sin embargo, la desventaja despertó a los campeones históricos antes del descanso. Luis Diaz (38’) marcó un gol de ensueño desde un ángulo aparentemente imposible para igualar la contienda 1-1.

El partido se calmó en el complemento, en la que el Bayern ya no hizo tanto por su cuenta, lo que significó que el Unión Berlín tenía el partido bien controlado. Doekhi (83’) firmó su doblete a balón parado, pero Harry Kane (93’) rescató un punto para el Bayern Múnich que sigue líder con 28 puntos, seguido por Leipzig con 22, Borussia Dortmund 21 y Bayer Leverkusen 20.