A.C. Milán dejó escapar opción de ser líder de la Serie «A» al empatar de visita con Parma 2-2

A.C. Milán que ganaba cómodamente 2-0 al Parma de visita, finalmente se dejó empatar 2-2, y con ello no pudo pasar al frente de la tabla de posiciones de la Serie “A” del Calcio Italiano. Adelantaron por los “rossoneros” Saelemaekers (12’) y Rodrigo Leao (45’ de penal), mientras por los “parmesanos” marcaron Bernabé (46’) y del Parto (62’).

Por su parte, la Juventus no pudo ganar el derbi al Torino quedando 0-0, y desperdició la ocasión de quedar más cerca de los líderes. En el complemento, los de la “Vecchia Signora” estuvieron más cerca de llegar al gol, pero no estuvieron con la puntería afinada en algunos casos, y en otros la gran actuación del arquero Paleari, impidió que le anotaran en su portería.

Otros Resultados: Como 0 Cagliari 0; Lecce 0 Verona 0. Partidos del Domingo:

Atalanta-Sassuolo; Bolonia-Napoli; Génova-Fiorentina; Roma-Udinese; Inter-Lazio.

Principales Posiciones: Napoli 22; A.C. Milán 22; Inter 21; Roma 21; Juventus 19; Bolonia 18; Como 18; Lazio 15.