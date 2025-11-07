Sporting Cristal le ganó en el final a Cienciano por 2-1 con golazo de Martín Távara

En un partido y flojo y que se definió en la última jugada, Sporting Cristal derrotó a Cienciano 2-1, resultado que más lo sintió el elenco cusqueño que lucha por alcanzar el último cupo a la Sudamericana, mientras que los rimenses ya están clasificados a los Playoffs. Se jugó en el Estadio Alberto Gallardo.

Abrió al cuenta para la visita, el uruguayo Cristian Souza con remate desde fuera del área, a los 46’ Leandro Sosa logró el empate para Cristal, tras en segunda instancia batir al arquero Bolado, luego de un centro Pasquini y en la última jugada Martín Távara con un impecable tiro libre a los 95’ le dio el triunfo a los locales.

Previamente a los 53’ , un codazo artero de Catriel Cabellos a Agustín González, motivó la roja tras revisión en el VAR del juez Edwin Ordoñez, estando solo 8 minutos en el campo, pues había reemplazado a Jesús Pretell. En el Acumulado Cienciano se quedó con 47 puntos (octavo), pero podría ser pasado por ADT, Los Chankas y Sport Huancayo, en la lucha por el último cupo a la Sudamericana.

ALINEACIONES

CRISTAL: Solís; Sosa (Lora), Araujo, Lutiger, Pasquini (Abram); Távara, Pretell (Cabellos), Wisdom; González, Ávila (Vizeu) y Castro. DT: P. Autuori.

CIENCIANO: Bolado; Galeano, Amondaraín, Valoyes; Neira (Palomino), Torrejón (Aguirre), Arias, González; Hohberg (Benites); Garcés (Noronha) y Souza (Sandoval). DT: C. Desio.

ÁRBITRO: Edwin Ordóñez