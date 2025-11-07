Senadora mexicana respalda asilo a Betssy Chávez y niega injerencia en Perú

Laura Itzel Castillo rechaza declaratoria de persona non grata contra Claudia Sheinbaum y califica el asilo político como «acto de humanismo»

La presidenta del Senado de México, Laura Itzel Castillo Juárez, rechazó que su país haya intervenido en asuntos internos de Perú y respaldó el asilo otorgado a la exministra Betssy Chávez.

La declaración se produce después de que el Congreso peruano declarara persona non grata a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum por lo que calificó como injerencia en asuntos internos.

Rechazo a acusaciones de intervención

«Rechazamos que el gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú», señaló Castillo a través de su cuenta de X. La titular de la Cámara Alta mexicana pertenece al partido oficialista Morena.

La senadora defendió el asilo a Chávez. Calificó la medida como «un acto de humanismo fundado en los tratados internacionales y multilaterales como la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos». Castillo Juárez respaldó «absolutamente» a la presidenta Sheinbaum. Apeló a «favorecer el diálogo y la cooperación para alcanzar una relación amistosa entre nuestros pueblos».

El voto del Congreso peruano

El jueves pasado, el Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum. La moción obtuvo 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. El parlamento peruano fundamentó su decisión en lo que considera una «inaceptable intromisión» de la mandataria mexicana.

El Congreso señala dos acciones concretas. Primero, el respaldo público de Sheinbaum al expresidente Pedro Castillo, calificado como golpista. Segundo, el asilo político concedido a Betssy Chávez, quien es procesada como coautora del delito de rebelión por el golpe de Estado de 2022.

Crisis diplomática

La decisión del parlamento peruano marca un punto crítico en las relaciones entre ambos países. La crisis se desató cuando Chávez se refugió en la embajada mexicana en Lima. La exministra enfrenta cargos por rebelión y conspiración relacionados con los acontecimientos de diciembre de 2022.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México refleja posiciones encontradas sobre el derecho de asilo y la caracterización de los sucesos políticos peruanos.