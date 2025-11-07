Raúl Doroteo logra la creación de la División de Orden Público y Seguridad de Pisco

El congresista Raúl Doroteo Carbajo anunció la oficialización de la elevación de la comisaría sectorial de Pisco a categoría de División de Orden Público y Seguridad, un importante avance que fortalecerá la lucha contra la delincuencia en la provincia.

La medida, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, permitirá a la Policía Nacional del Perú contar con unidades especializadas y mayor capacidad operativa, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana y brindar una respuesta más eficiente frente a los hechos delictivos.

El logro es resultado de las gestiones impulsadas por el congresista Doroteo, quien coordinó la visita del presidente interino José Jerí a la provincia de Pisco y sostuvo diversas reuniones con los alcaldes y autoridades locales para priorizar este pedido en la agenda nacional.

Las coordinaciones también se efectuaron con el jefe del Frente Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza, quien destacó la importancia de este avance y precisó que, en adelante, se deberá trabajar el mejoramiento de la infraestructura policial, a fin de permitir el funcionamiento de las distintas unidades de emergencia, como la USE, Tránsito y otras especialidades, bajo el mando de un nuevo jefe policial de División.

El parlamentario reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las instituciones del Estado, señalando que “la seguridad ciudadana es una prioridad, y este logro representa un paso firme hacia un Pisco más seguro y en paz”.