¿Por qué el cáncer hace metástasis? El proceso detrás de la expansión tumoral

La metástasis —la propagación del cáncer a órganos o tejidos distantes al tumor original— representa uno de los mayores retos en el tratamiento oncológico. Según la World Health Organization (OMS), la mayoría de las muertes por cáncer se atribuyen a esta fase avanzada de la enfermedad.

“La metástasis ocurre cuando las células cancerosas del tumor original logran desplazarse a otras partes del cuerpo, viajar por la sangre o la linfa y formar nuevos tumores en órganos diferentes”, explica el Dr. Luis Torres Gil, cirujano oncólogo. “Comprender este proceso es fundamental porque nos permite identificar los puntos donde podemos intervenir: impedir que las células se desprendan, bloquear su circulación o evitar que se establezcan en otros tejidos. Cada una de esas etapas representa una oportunidad para detener la progresión del cáncer y mejorar las posibilidades de tratamiento”.

¿Cómo ocurre?

El proceso metastásico no es fortuito: involucra varios pasos clave. La National Cancer Institute (NCI) detalla que las células tumorales pueden invadir tejidos adyacentes, atravesar las paredes de vasos sanguíneos o linfáticos, desplazarse por la circulación, detenerse en pequeños vasos de un órgano distante, invadir ese tejido y desarrollar un nuevo tumor con su propia vascularización.

Entre los factores que facilitan este proceso se incluyen la capacidad de las células tumorales para cambiar de forma y movilidad (por ejemplo, mediante la transición epitelio-mesenquimal), la degradación de la matriz extracelular, la evasión del sistema inmune y la formación de un microambiente favorable en el órgano destino.

El impacto de la metástasis es de gran escala. Según una estimación publicada en 2022, en Estados Unidos aproximadamente 623 405 personas vivían con cáncer metastásico (de los más comunes: mama, próstata, pulmón, colorectal o vejiga, y melanoma) en 2018; se proyecta que este número llegará a 693 452 en 2025. “Aunque estos datos refieren a EE.UU., nos dan una clara señal de alerta para América Latina. La propagación tumoral altera radicalmente el pronóstico y las posibilidades terapéuticas”, resalta el cirujano oncólogo.

¿Por qué algunas células logran colonizar otros órganos?

El Dr. Luis Torres Gil señala que no todas las células tumorales que se desprenden logran completar con éxito la cascada metastásica: muchas mueren durante el viaje o al llegar al órgano destino, y solo unas pocas encuentran un entorno favorable y logran proliferar. Factores como la irrigación sanguínea del órgano, la capacidad de las células para adaptarse al nuevo microambiente y el estado inmunológico del paciente influyen en este proceso.

“Durante la metástasis, miles de células cancerosas pueden desprenderse del tumor primario, pero solo unas pocas logran sobrevivir al viaje por el organismo y adaptarse al nuevo órgano donde se asientan”, explica el Dr. Luis Torres Gil. “Esa capacidad de resistencia y adaptación es la que convierte a la metástasis en una de las etapas más complejas y difíciles de tratar en el cáncer”.

Implicancias para el tratamiento y la prevención

La presencia de metástasis significa que el cáncer ya no está limitado a su origen y que las terapias locales —como cirugía o radioterapia dirigida— ya no son suficientes por sí solas. Actualmente, el foco está en terapias sistémicas —como inmunoterapia o terapias dirigidas— y en frenar la diseminación.

“Nuestro objetivo es intervenir temprano, cuando el cáncer sigue localizado. Pero también debemos invertir en investigación que nos permita frenar la capacidad de metastizar, impedir que surjan nuevos focos o controlarlos mejor”, enfatiza el especialista.

En el plano preventivo, es clave la detección temprana, el tratamiento oportuno y el control de factores de riesgo —tabaquismo, obesidad, sedentarismo y exposiciones ambientales— para reducir la probabilidad de que un cáncer venga acompañado de metástasis.

A pesar de la presencia de metástasis, actualmente existen nuevas moléculas y medicamentos que, junto con un equipo multidisciplinario, permiten abordarlas y ofrecen al paciente buenas opciones de mejora.

La metástasis es el gran desafío del cáncer moderno. Entender el proceso —desde la invasión local hasta la colonización de órganos distantes— es clave para mejorar diagnósticos, tratamientos y supervivencia, concluye el cirujano oncólogo Luis Torres Gil.