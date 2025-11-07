PGA Riviera Maya: El escenario perfecto para la 5ª edición del Women’s Amateur Latin America

El Women’s Amateur Latin America (WALA) llega por primera vez a México, y la atención no solo estará puesta en las jugadoras, sino también en la espectacular sede que albergará este prestigioso evento. Sin dudas, PGA Riviera Maya será un anfitrión de lujo para la quinta edición del campeonato organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation.

Inaugurado en 2010 y ubicado en Tulum, el destino por excelencia en el Caribe Mexicano, este campo de golf de clase mundial se ha convertido rápidamente en uno de los destinos golfísticos más destacados de América Latina. Su magnífico diseño, firmado por Robert Trent Jones II, ofrece una combinación única de desafío, belleza y estrategia. En 2020, se convirtió en el primer complejo en Latinoamérica en asociarse con la PGA of America, albergando la primera PGA Academy en México, una alianza que certifica la calidad del mantenimiento del campo y garantiza los más altos estándares internacionales en instalaciones y servicios.

El campo, parte de la división Real Estate & Golf de Grupo Piñero y ubicado dentro de las instalaciones del Tulum Country Club, se distingue por un entorno natural impactante, en perfecta armonía con la selva maya, los lagos naturales, la frondosa vegetación tropical y los cenotes cristalinos que lo rodean. Con un diseño desafiante que se extiende por más de 7.200 yardas, PGA Riviera Maya propone una experiencia de juego exigente, especialmente desde el tee de salida, por sus estrechos fairways y la precisión que demanda en los tiros al green.

La combinación entre desafío técnico y belleza natural convierte a PGA Riviera Maya en el escenario ideal para el Women’s Amateur Latin America, un campo que pondrá a prueba las habilidades de las mejores golfistas amateurs de la región bajo condiciones de máxima exigencia. Su prestigio internacional lo respalda: fue reconocido como Mejor Campo de Golf de México en los World Golf Awards 2024 y recientemente distinguido en los Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2025.

“Ser sede del WALA en PGA Riviera Maya es un orgullo y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del golf a través del talento joven y femenino. Estamos convencidos de que el futuro de este deporte se construye con oportunidades, dedicación y visión”, señaló Gonzalo Pan de Soraluce, Global Head Golf Strategy, de la división de Real Estate & Golf de Grupo Piñero.

Desde su creación, el WALA se ha consolidado como una plataforma clave para las mejores golfistas amateurs de América Latina, ofreciendo a la ganadora un premio único: invitaciones para competir en tres Majors del golf femenino profesional —The Chevron Championship, The Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open—.

PGA Riviera Maya cuenta con un total de 27 hoyos, distribuidos en dos espectaculares campos: un Championship Course de 18 hoyos par 72, y otro campo Ejecutivo de 9 hoyos par 3, ambos integrados dentro del Tulum Country Club.

Además, PGA Riviera Maya, en Tulum Country Club, se destaca por su infraestructura de primer nivel, su oferta hospitalaria y gastronómica y su compromiso con el turismo y el desarrollo sostenible. Estas características lo posicionan como un escenario ideal para eventos internacionales, motivo por el cual ha sido sede del Tulum Championship at PGA Riviera Maya del Korn Ferry Tour y del PGA TOUR Americas.

La quinta edición del Women’s Amateur Latin America en PGA Riviera Maya reafirma el compromiso de The R&A y la ANNIKA Foundation con el desarrollo del golf femenino en la región. Al elegir un escenario de excelencia mundial, el campeonato continúa su expansión en Latinoamérica, tras las exitosas ediciones realizadas en Argentina y Perú, consolidándose como el evento más importante del golf amateur femenino en la región.

El evento contará con la presencia de Annika Sörenstam, una de las golfistas más importantes de la historia del golf, y de Lorena Ochoa, la mejor jugadora mexicana de todos los tiempos. Además, participará Clarisa Temelo, quien en 2024 se convirtió en la primera mexicana en conquistar el Women’s Amateur Latin America.